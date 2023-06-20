Gümüşhane'de kendisini Harşit Çayının sularına atan genç, polis ve itfaiye ekipleri tarafından 300 metre ileride güçlükle kurtarıldı. Alkollü olduğu belirtilen genç, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Harşit Çayına atlayan genci polis ve itfaiye ekipleri kurtardı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini Harşit Çayının sularına bırakan genç polis ve itfaiye ekipleri tarafından 300 metre ileride güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi, Yusuf Ziya Zarbun Sokakta bir vatandaşın Harşit Çayına kendisini bıraktığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekipleri teyakkuza geçti.

Son dönemde gerçekleşen yağışlar nedeniyle debisi oldukça fazla olan Harşit Çayına kendini bırakan ve alkollü olduğu belirtilen B.B. isimli 22 yaşındaki genç suda çırpınmaya ve hızla ilerlemeye başladı.

İhbar üzerine gencin atladığı mevkiden yaklaşık 300 metre aşağıdaki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önündeki köprüye gelen polis ve itfaiye ekiplerinin attığı halatı tutan B.B., uzun süren uğraşlar sonucunda boğulmaktan kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve soğuktan etkilendiği belirlenen B.B., Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.