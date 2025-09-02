Harrisburg'da Festivalde Araçla Kalabalığa Daldı: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Harrisburg kentinde düzenlenen Kipona Festivalinde bir sürücünün kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin çocuk, diğerinin ise tekerlekli sandalyedeki bir kadın olduğu belirtildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentinde bir kişinin aracını festival için toplanan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

ABC News'ün haberine göre, bölge sakinleri eyalette düzenlenen ve 3 gün süren "Kipona Festivali" için toplandı.

Bir sürücünün aracıyla festivale gelenlerin arasına dalması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltına alındığını, 1 çocuğun ve tekerlekli sandalyedeki 1 kadının yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Kurtlar Vadisi Memati'nin sevgilisi, son haliyle gündem oldu

Memati'nin sevgilisiydi! Yıllar içinde tanınmayacak hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Lookman ile görüşmelere başladı

Süper Lig devi, Lookman ile görüşmelere başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.