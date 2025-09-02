Harrisburg'da Festivalde Araçla Kalabalığa Daldı: 2 Yaralı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Harrisburg kentinde düzenlenen Kipona Festivalinde bir sürücünün kalabalığın üzerine aracını sürmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin çocuk, diğerinin ise tekerlekli sandalyedeki bir kadın olduğu belirtildi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Harrisburg kentinde bir kişinin aracını festival için toplanan kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
ABC News'ün haberine göre, bölge sakinleri eyalette düzenlenen ve 3 gün süren "Kipona Festivali" için toplandı.
Bir sürücünün aracıyla festivale gelenlerin arasına dalması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, sürücünün gözaltına alındığını, 1 çocuğun ve tekerlekli sandalyedeki 1 kadının yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel