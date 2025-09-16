Harran'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda büyük miktarda esrar, Hint keneviri ve silahlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Harran'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 508 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 2 tüfek, 2 şarjör ve 1075 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel