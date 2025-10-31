Harran'da Temizlik Görevlisi Öğrenciye Şiddet Uyguladı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir öğrenciyi darbedip, vücudunda sigara söndürdüğü öne sürülen okulun temizlik görevlisi tutuklandı.

Sosyal medyada Koyunluca İlkokulunda eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi M.B'nin okulda görevli bir temizlik personeli tarafından darbedilerek yüzünde ve ellerinde sigara söndürüldüğü yönündeki paylaşımlar üzerine Harran İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulda geçici temizlik görevlisi olarak çalışan Z.S. (45) isimli kadın, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.