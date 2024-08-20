Harran'da sulama kanalında kaybolan 2 kardeş aranıyor

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kardeş kayboldu.

Büyüktürbe Mahallesi'ndeki sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ve İsa Hamadi (16) kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç polislerin kanalda 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor.