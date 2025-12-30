Haberler

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz için arama çalışmaları sürüyor. Dalgıç polisler ve AFAD ekipleri, su yüzeyinde ve altında yaklaşık 20 kilometrelik alanda arama yapıyor. Olayda 5 kişi otomobilden etkilenirken, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi kaybolmuştu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi civarında dün sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Dalgıç polisler, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarını yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda su yüzeyinde ve altında yapıyor.

Harran Kaymakamı Harun Reşit Han ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yasin Yapıcı da bölgede çalışmaları takip ediyor.

Gündüz'ün yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Harran ilçesinde, dün, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cenazesine ulaşılmış, 1 kişi de kaybolmuştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
