Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz için 10 gündür devam eden arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı. Toplamda 143 kişilik ekip, 80 kilometrelik alanda çalışmalara katılıyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 10. günde devam ediyor.

Kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında 29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) için başlatılan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve AFAD personelinin de bulunduğu 143 kişilik ekip, kanal içerisi ve dışında yaklaşık 80 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmalarına bölgede ikamet eden bazı vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

Harran ilçesinde 29 Aralık 2025'te içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düşmüş, 1 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, 3 kişinin cesedine ulaşılmış, 1 kişi ise kaybolmuştu.

