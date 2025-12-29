Haberler

Otomobil sulama kanalına düştü; baba ve 3 çocuğu aranıyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobildeki iki kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, bir baba ve üç çocuğu için arama çalışmaları sürüyor. İlgili ekipler, kurtarma operasyonlarına aktif katılım sağlıyor.

2 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKMIŞ

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki baba ve 3 çocuğun kurtarılmasına ilişkin Valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığı 4 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın Harran Sulama Tahliye Kanalı'na düşmesi sonucu, araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ile üç çocuğu ise maalesef kanal içerisinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı kurtarmak amacıyla dalgıç ekipler marifetiyle arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin katılımıyla yürütülen çalışmalar, bir Vali Yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için tüm imkanlar seferber edilmiştir" denildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
