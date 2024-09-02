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Harp Okulu mezunları hakkında tahkikat iddiaları doğru değil

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Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin okula çağrılarak sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında tahkikat açıldığı iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından 'Harp Okullarından mezun olan teğmenlerin okula çağrılarak sosyal medya paylaşımları nedeni ile haklarında tahkikat açıldığı iddiaları' ile ilgili açıklama yapıldı. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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