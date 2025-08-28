Harp Okullarında Mezuniyet Töreni Provaları Başladı

MSB Kaynakları: (Harp okullarındaki mezuniyet törenlerine ilişkin) Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu'nda kalabilmektedir. Provaların 28 Ağustos'ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos'a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel