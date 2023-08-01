Harp Malulü Gaziler Derneği Başkanı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya'nın şehit düşen eşi ve bebeğini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa ile eşi Nurcan Karakaya'yı şehit veren Astsubay Üstçavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etti.

Yavuz, Karakaya'ya görev yaptığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığında ziyaret gerçekleştirdi.

Bedirhan bebeğe ve annesi Nurcan'a rahmet dileyen Yavuz, Serkan Karakaya'ya ise sabır diledi.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cuma Kavak'la da bir araya gelen Yavuz, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.