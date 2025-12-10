İzmir Harmandalı halkı çöp depolama tesisine tepkili: 'Harmandalı'nın 2'nci Ümraniye olmasını istemiyoruz'

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde çöp depolanması sürerken; duruma tepki gösteren mahalleli adına açıklama yapan Dursun Ali Kazar, "Harmandalı'nın 2'nci Ümraniye olmasını istemiyoruz. Lütfen şu Harmandalı'ya sahip çıkın. Harmandalı'yı yok etmeyin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nde geçici olarak çöp depolanmasına devam edilmesi nedeniyle bir araya gelen Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, duruma tepki gösterdi. Grup adına basın açıklaması yapan eski muhtar Dursun Ali Kazar, "İzmir Harmandalı sorununu görmüyor. 30 ilçe var. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Bir araya gelip, çöp sorununu çözeceklerine, İzmir'in sorunlarını çözeceklerine çocuk gibi 'Misketlerimi verin, ben oynamıyorum' diyen bir zihniyet, ilçeleri yönetiyor. Bornova çöp istemiyor. Karşıyaka çöp istemiyor. Menemen çöp istemiyor. Siz bu çöpü üretiyor musunuz, o zaman çöpünüzü çözün. Halk size oy verdi. 'Sorunlarımızı çözün, sorun üretin' demedik. Harmandalı halkı sahipsiz değildir ve olamaz. Harmandalı'nın 2'nci Ümraniye olmasını istemiyoruz. Lütfen şu Harmandalı'ya sahip çıkın. Harmandalı'yı yok etmeyin" diye konuştu.

'HARMANDALI'DA İKİNCİ BİR ÜMRANİYE YAŞANMAK ÜZEREDİR'

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Özdem ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin hemen altında meydana gelen çatlaklar her geçen gün büyüyor. Bizlerin bu mahallede ikametgah etmesi çok ciddi mağduriyetlere yol açıyor. Harmandalı'da ikinci bir Ümraniye, büyük bir felaket yaşanmak üzeredir" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,