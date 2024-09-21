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Harmandalı Katı Atık Tesisi Protesto Edildi

Harmandalı Katı Atık Tesisi Protesto Edildi
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İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmaması mahalle sakinleri tarafından protesto edildi. Sakinler, mahkeme kararının uygulanmasını talep etti.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmaması, mahalle sakinlerince protesto edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya gelen grup, mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen bölgeye çöp dökülmesine devam edildiğini öne sürdü.

Mahkeme kararının uygulanmasını isteyen mahalle sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin konuyu halka duyurmadan halletmeye çalıştığını iddia ederek, Çiğli'nin, Harmandalı'nın, İzmir'in çöplüğü olmasını istemediklerini savundu.

Eylemin yapıldığı bölgede polis önlem aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

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