Harmandalı Çöplüğü'ne Karşı Yürüyüş Düzenlendi
İzmir'in Çiğli ilçesinde, Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmasını talep eden bir grup, mahkeme kararına rağmen tesisin faaliyetlerine devam etmesine karşı yürüyüş yaptı. 'Harmandalı Çöplüğü Ümraniye Olmasın' pankartı açan grup, duruma tepki gösterdi.
İzmir'de Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmasını talep eden bir grup yürüyüş yaptı.
Mahkeme kararına rağmen tesisin faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanan grup, "Harmandalı Çöplüğü Ümraniye Olmasın" yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar atarak bir süre yürüdü.
Gruptakiler, mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen bölgeye çöp dökülmesine devam edildiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.
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