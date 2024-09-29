Harmandalı Çöplüğü'ne Karşı Yürüyüş Düzenlendi

İzmir'de Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nin kapatılmasını talep eden bir grup yürüyüş yaptı.

Mahkeme kararına rağmen tesisin faaliyetlerine devam ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanan grup, "Harmandalı Çöplüğü Ümraniye Olmasın" yazılı pankart açıp, çeşitli sloganlar atarak bir süre yürüdü.

Gruptakiler, mahkemenin aksi yöndeki kararına rağmen bölgeye çöp dökülmesine devam edildiğini öne sürerek, duruma tepki gösterdi.