Harmancık'ta Bahar Şenliği Coşkusu

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Bursa'nın Harmancık ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde düzenlenen Bahar Şenliği, iki gün süren etkinliklerle kutlandı. İlk gün temsili köy düğünü ve müzikli eğlencelerle başlayan şenlik, ikinci gün köy hayrı ile devam etti. Etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin kişi, keyifli anlar yaşadı.

Bursa'nın Harmancık ilçesi kırsal Gökçeler Mahallesi'nde "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Gökçeler Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen her yıl geleneksel olarak yapılan şenlik, bu yıl Mahalle Muhtarı Harun Yılmaz ve şenlik komitesinin girişimleriyle daha kapsamlı bir organizasyona dönüştü.

İki gün süren şenlikte ilk gün temsili köy düğünü gerçekleştirildi. Ardından şenliğe katılan vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

Şenliğin ikinci gününde ise köy hayrı yapıldı. Dua edilmesinin ardından misafirlere yemek ikram edildi.

Şenliğe çevre köylerden ve ilçelerden yaklaşık 2 bin kişinin katıldı.

Dernek Başkanı Levent Hediye, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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