Harmancık'ta Bahar Şenliği Coşkusu

Bursa'nın Harmancık ilçesi kırsal Gökçeler Mahallesi'nde "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Gökçeler Köyü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen her yıl geleneksel olarak yapılan şenlik, bu yıl Mahalle Muhtarı Harun Yılmaz ve şenlik komitesinin girişimleriyle daha kapsamlı bir organizasyona dönüştü.

İki gün süren şenlikte ilk gün temsili köy düğünü gerçekleştirildi. Ardından şenliğe katılan vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

Şenliğin ikinci gününde ise köy hayrı yapıldı. Dua edilmesinin ardından misafirlere yemek ikram edildi.

Şenliğe çevre köylerden ve ilçelerden yaklaşık 2 bin kişinin katıldı.

Dernek Başkanı Levent Hediye, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.