Harkov yakınlarında Rus ordusuna ait araçlar imha edildi

Ukrayna'da Harkov yolu üzerinde Rus ordusuna ait çok sayıda aracın imha edildiği ve terk edildiği görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 20 gündür devam eden savaşta askeri kayıplar artıyor. Ukrayna'da Harkov yolu üzerinde Rus ordusuna ait zırhlı araçlar ve askeri personelin nakli için kullanılan araçlar görüntülendi. Araçların bazılarının imha edildiği, bazılarının ise terk edildiği görüldü.

UKRAYNA: "404 TANK, BİN 279 ASKERİ ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın 24 Şubat-15 Mart arasındaki kayıplarını açıkladı. Açıklamada 13 bin 500 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "404 tank, 1279 askeri zırhlı araç, 150 adet top atış sistemi, 64 çok namlulu roketatar, 36 hava savunma sistemi, 81 uçak, 95 helikopter, 640 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankeri ve 9 insansız hava aracı imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

(Bekir Keskin/İHA)