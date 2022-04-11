Harkov Valisi Sinegubov: 'Rusya, Harkov'a son 24 saatte 66 kez saldırdı'

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Rus ordusu son 24 saatte topçu, havan ve çoklu roketatar sistemleriyle Harkov'a 66 kez saldırı başlattı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Harkov Valisi Oleg Sinegubov yeni bir açıklama yaptı. Sinegubov, Rusya'nın Harkov'a son 24 saatte aralıksız saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz gün boyunca, Rus birlikleri topçu, havan ve çoklu roketatar sistemleriyle yaklaşık 66 saldırı başlattı. Saltivka, Piatykhatky, Kholodna Hora, Pisochyn, Zolochiv, Balakliia ve Derhachi yerleşim yerleri büyük hasar gördü. Kurtarma ekipleri evlerde, depo binalarında ve diğer sivil altyapı tesislerinde çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. Rus birliklerinin bombardımanında yedi yaşında bir çocuk da dahil olmak üzere 11 sivil öldü ve 14 sivil de yaralandı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel