Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri - Haberler

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Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov'da sivillerin sığınak olarak kullandığı metro istasyonunda moral konseri verildi.

- Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

HARKOV - Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov'da sivillerin sığınak olarak kullandığı metro istasyonunda moral konseri verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 38 gündür sürerken, halkın ayakta kalma çabası da devam ediyor. Ukrayna'nın Rus bombardımanlarında en fazla zarar gören şehirlerinden biri olan Harkov'da sivillerin umutlu bekleyişi sürüyor. Müzisyenler, günlerdir metrolarda kalan sivillere moral olmak amacıyla istasyonda konser verdi. Halktan büyük alkış alan sanatçıların hareketi büyük beğeni topladı. Farklı türde müzikler çalan sanatçılar daha sonra metro istasyonundan ayrıldı.

Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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