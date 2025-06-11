Harkov'a İHA Saldırısı: 3 Ölü, 60 Yaralı

KİEV, 11 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'a insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi de yaralandı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Synegubov, Telegram üzerinden çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, yaralılar arasında yaşları 2 ila 15 arasında değişen 9 çocuğun bulunduğunu duyurdu.

Synegubov ayrıca saldırıların Slobidskyi ve Osnovianskyi bölgelerinde yangınlara yol açtığını, yüksek katlı konutlara, özel mülklere ve toplu taşıma altyapısına zarar verdiğini belirtti.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov gece saatlerinde 17 adet Shahed tipi İHA'nın 10 dakikadan kısa bir sürede kenti hedef aldığını açıkladı.

Saldırının düzenlendiği bölgelerde arama ve kurtarma çalışmaları çarşamba sabahı itibarıyla devam ediyor.