Ukrayna'daki Harkiv şehrinin valisi Synıehubov, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ukrayna'nın Harkiv şehrinin valisi Oleh Synıehubov, Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek savaşın bölgede yarattığı tahribatı, sivil altyapıdaki hasarı ve tahliye operasyonlarını anlattı. Ayrıca Harkiv'deki Türk vatandaşlarına ilişkin bilgi verdi.

Türk basın mensuplarıyla Valilik binasında bir araya gelen Synıehubov, şehrin nüfusuna ilişkin bilgiler verdi.

Synıehubov, bölgenin, savaş nedeniyle ülke genelinde en çok tahrip olan yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Zarar gören yerler arasında sivil altyapının öne çıktığını dile getiren Synıehubov, bölgedeki tehlikeli alanlardan tahliye operasyonlarının sürdüğünü bildirdi.

Harkiv'deki hayatın olumsuzluklara rağmen sürdüğünü belirten Synıehubov, bölgenin insan tahliyesi açısından önemine dikkati çekti.

AA muhabirinin "Harkiv'deki Türk vatandaşı sayısına" yönelik sorusunu yanıtlayan Synıehubov, Harkiv'in öğrenci şehri olması nedeniyle birçok Türk vatandaşını da barındırdığını dile getirdi.

Türk basın mensupları, Synıehubov ile görüşmenin ardından, savaş nedeniyle şehirde harap olan yerleri ve Ukraynalı yetkilileri ziyaret etti.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
