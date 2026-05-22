Haberler

Harkiv Valisi Syniehubov: Zarar Gören Binalar Arasında Sivil Altyapı Öne Çıkıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde savaşın en ağır tahribatı sivil altyapıda yaşandı. Vali Syniehubov, okulların yüzde 50'sinin yıkıldığını veya ciddi hasar gördüğünü, son 24 saatte 252 çatışma yaşandığını açıkladı.

Haber : Melis YILDIRIM - Kamera: Dursun ALKAYA

(HARKİV) - Ukrayna'da çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Harkiv'in Valisi Oleh Syniehubov, "Zarar gören binalar arasında en çok sivil altyapı öne çıkıyor. Hem apartmanlar hem özel mülkler zarar gördü. Harkiv bölgesindeki ve şehrindeki okulların yaklaşık yüzde 50'si ya tamamen yıkılmış ya da çok ciddi zarar görmüş durumda" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu bir grup Türk gazeteci, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden Harkiv'de, Vali Oleh Syniehubov ile bir araya geldi.

Demografik yapıya ilişkin bilgi veren Syniehubov, savaş öncesinde ilçelerde 2,7 milyon, şehir merkezinde 2 milyon insanın yaşadığını belirterek, savaş başladığında 300 bin civarında insanın kaldığını söyledi. Syniehubov, işgalden kurtarıldıktan sonra insanların geri döndüğünü dile getirdi. Savaşta en çok tahrip olan bölgenin Harkiv olduğunu vurgulayan Syniehubov, "Zarar gören binalar arasında en çok sivil altyapı öne çıkıyor. Hem apartmanlar hem özel mülkler zarar gördü. Harkiv bölgesindeki ve şehrindeki okulların yaklaşık yüzde 50'si ya tamamen yıkılmış ya da çok ciddi zarar görmüş durumda" dedi.

"SON 24 SAATTE 252 ÇATIŞMA YAŞANDI"

Vali Syniehubov, cephe hattı boyunca sadece 24 saat içinde yaklaşık 252 çatışma yaşandığını söyleyerek, bölgede sürekli olarak tahliye operasyonları yapıldığını belirtti. Syniehubov, her 24 saatte yaklaşık 50 Harkivlinin tahliye edildiğini söyledi. Harkiv bölgesinin şehirlerinde ve şehir merkezinde hayatın devam ettiğine dikkat çeken Syniehubov, insanların yaşamlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bölgedeki Türk nüfusuna ilişkin soru üzerine Syniehubov, istatistik paylaşamayacağını ancak Türklerin olduğunu bildiğini ve Türk öğrenciler olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum