Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e Rus kuvvetlerince akşam düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e Rus kuvvetlerince akşam düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu.
Harkiv'e yönelik hava saldırısında şehrin Mareşal Rybalko Sokağı'nda patlamalar meydana geldi.
Harkiv Bölge Konseyi Başkanı Danışmanı Natalya Popova, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını bildirdi.
AA / Davit Kachkachishvili - Güncel