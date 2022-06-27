Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e Rus kuvvetlerince akşam düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu. Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e Rus kuvvetlerince akşam düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu. Harkiv'e yönelik hava saldırısında şehrin Mareşal Rybalko Sokağı'nda patlamalar meydana geldi. Harkiv Bölge Konseyi Başkanı Danışmanı Natalya Popova, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını bildirdi. AA / Davit Kachkachishvili - Güncel Ukrayna Harkiv Güncel Haberler

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