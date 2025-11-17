Haberler

Harkiv'e Düzenlenen Rus Saldırısında 4 Ölü, 18 Yaralı

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Balakliya şehrine düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıda bir anaokulu ve bazı apartmanlar hasar gördü.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine düzenlediği saldırılarda 4 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın, Harkiv bölgesinde yer alan Balakliya şehrine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle şehirde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk 13 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bir anaokulu binası ve bazı apartmanların hasar gördüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun Odessa bölgesindeki enerji ve liman altyapısına da saldırı düzenlediği kaydedildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bölgeye düzenlediği saldırıda, Velikiy Burluk köyünde 70 yaşındaki bir erkeğin öldüğünü belirtti.

Sinegubov ayrıca, saldırılarda bölgedeki farklı yerleşim yerlerinde yaşayan 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rus ordusu 2 balistik füzesi ve 128 İHA ile saldırdı

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun, gece iki "İskender-M" tipi balistik füze ve 128 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 91 İHA'nın imha edildiği ve yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırı devam ediyor. Havada düşmanın birkaç İHA'sı bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

