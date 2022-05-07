Harkiv'deki çatışmalarda ele geçirilen Rus tankı
AA - Güncel
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Harkiv kentinin kuzeydoğusunda Rus ordusuyla çatışmalar sırasında ele geçirilen T 72 tankına askerler tarafından Ukrayna bayrağı çekildi.
Harkiv kentinin kuzeydoğusunda Rus ordusuyla çatışmalar sırasında ele geçirilen T 72 tankına askerler tarafından Ukrayna bayrağı çekildi. Harkiv'in kuzeydoğusunda yer alan Saltivka'daki cephe savaşlarında ele geçirilen Rus tankı şehirde sergileniyor. Ukrayna askerleri, çatışmalar sonucu Rus birliklerini cephe hattından uzaklaştırdıklarını iddia etti.
AA / Güncel