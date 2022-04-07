Harkiv'de Savaş Kalıntıları Arasında Sığınakta Düğün - Haberler

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Harkiv'de Savaş Kalıntıları Arasında Sığınakta Düğün

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan Harkiv'de bir çift, savaş ortasında evlendi.

Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan Harkiv'de bir çift, savaş ortasında evlendi. Çiftin düğünü Harkivliler'in sığındığı yeraltı metro durağında yapıldı. Harkiv'de ihtiyaç sahiplerine ilaç ve tıbbi malzeme dağıtan gelin ve damat sağlık sektöründe çalışıyor

DailyMotion.com / Güncel

Harkiv, Metro, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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