Harkiv'de Savaş Kalıntıları Arasında Sığınakta Düğün

Rusya'nın yoğun saldırılarının hedefi olan Harkiv'de bir çift, savaş ortasında evlendi. Çiftin düğünü Harkivliler'in sığındığı yeraltı metro durağında yapıldı. Harkiv'de ihtiyaç sahiplerine ilaç ve tıbbi malzeme dağıtan gelin ve damat sağlık sektöründe çalışıyor

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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