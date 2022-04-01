"Harkiv'de Rus Güçlerini Geriye Püskürtüyoruz"

Ukrayna güçlerinin, ülkelerini işgal eden Rus ordusuna karşı mücadelesi devam ediyor. Ülkenin ikinci en büyük kenti Harkiv'de Rus güçlerinin büyük oranda geri püskürtüldüğü belirtiliyor. İşgalin başlamasının üzerinden bir aydan fazla bir süre geçti. Rus yetkililer, İstanbul'da Ukraynalı yetkililerle yapılan görüşmede, başkent Kiev ve kuzeyinde saldırıları azaltma kararını açıkladı

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