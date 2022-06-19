Harkiv'de bir çift, 3 aydır cepheye yakın sığınakta kalanlara yemek hazırlıyor

Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'da bir çift, cephe hattında aylardır kendi hayatını riske atarak sığınaklarda yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere yemek yapıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e yakın bulunan Kutuzovka köyü sakinleri, yoğun bombardıman nedeniyle 3 aydan fazla bir süredir sığınaklarda kalıyor.

Martta Rus ordusunun işgal ettiği ve nisanda Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı köydeki yaşlılar devletin, gönüllülerin ve komşuların yardımları sayesinde sığınakta konaklıyor.

Sığınakta kalanlara her gün yemek yapıyorlar

Altyapının yerle bir olduğu ve yoğun çatışmaların izlerini taşıyan köyde yaşayan Aleksander-Ala Lisnenko çifti, aylardır kendilerinin de yaşadığı sığınaktaki insanlara her gün yemek yaparak umut oluyor.

49 yaşındaki Aleksander Lisnenko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşın başladığı ilk günden itibaren köyden ayrılmak istemediklerini ve eşiyle sığınağa geldiklerini kaydetti.

Lisnenko, yoğun çatışmalara sahne olan köydeki çoğu kişinin daha güvenli bölgelere tahliye edildiğini ama bazı sivillerin burada kalmaya devam ettiğini belirterek "Biz yaşadığımız yeri bırakmak istemedik." dedi.

Eşi ve onlarca kişinin kaldığı sığınak için her gün kendi motoruyla içmeye suyu taşıdığını dile getiren Lisnenko, "Bombardıman altında 110 gündür 500 litre su getiriyorum sığınağa. Bir gün yakınımda patlama olunca su kuyusunun yanında saklanmayı başardım." diye konuştu.

Ruslar köyü işgal etti

59 yaşındaki Ala Lisnenko, Kutuzovka köyü yanında iki küçük yerleşimin daha bulunduğunu, bölgedeki toplam nüfusun yaklaşık 1500 kişi olduğunu anlattı.

Rus askerlerinin ilk kez 7 Mart'ta köye girdiklerini söyleyen Ala Lisnenko, şöyle devam etti:

"Onlar önce istihbarat toplama amacıyla buraya geldiklerini söylediler. 8 Mart sabahı ise geri çekildiler ama aynı gün bize saldırı düzenlemeye başladılar. Her şeye ateş açtılar. Onlardan bir grup köyden geçerek Harkiv'e doğru gitti ama bizim askerlerimiz onları yok etti. Yaşasın Ukrayna. Burada kalanlar ise köye ateş açmaya devam etti ama onlar da Ukrayna askerleri tarafından etkisiz hale getirildi."

Ala Lisnenko, savaşın başladığı günden itibaren köydeki sığınağa 150'ye yakın kişinin geldiğini vurgulayarak "Onlar için önce evimde yemek hazırlıyordum. Aralarında 40 çocuk vardı. Yemek hazırlamada bir genç adam bana yardım ediyordu ama sonra ailesiyle Portekiz'e tahliye edildi." şeklinde konuştu.

Rus askerlerinin köye 18 Mart'ta tekrar geri geldiğini ve köyde çok sayda zırhlı aracın göründüğünü anlatan Ala Lisnenko, "Sabah saat 6'da yine yemek yapmaya dışarıya çıktım ve Ruslar giriş yaptı köye. Bu sefer burayı işgal ettiler. Ukrayna ordusunun köyde yeniden kontrol sağladığı 27 Nisan'a kadar burada kaldılar." ifadelerini kullandı.

"Sığınak artık evimiz gibi"

Ala Lisnenko, Rus güçlerinin şimdilik köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunduklarını ama bugüne kadar Kutuzovka'ya doğru topçu sistemleri ve füzeler ile yoğun saldırı düzenlemeye devam ettiklerini anlatarak, Ukraynalı askerlerden aldığı bilgiye göre Rusların misket ve diğer yasak bombaları kullandıklarını iddia etti.

Ağır saldırılara rağmen kocasıyla evlerini terk etmek istemediklerini belirten Ala Lisnenko, "Burası bizim evimiz. Biz nereye gidebiliriz ki? Evimizi asla bırakmak istemeyiz. Kendi topraklarımızdayız." ifadelerini kullandı.

Ala Lisnenko, çoğu kişinin savaş başladığında köyden gittiğini, bazılarının yeniden geri gelmeye başladığını, halihazırda yaklaşık 95 kişinin köyde bulunduğunu ve bunlardan 25'inin sürekli sığınakta kaldığını dile getirdi.

İlk günden şimdiye kadar sığınaktakiler için her gün yemek hazırladığını vurgulayan Ala Lisnenko, "Burayı temiz tutmaya çalışıyorum. Burası artık kendi evimiz gibi. Burada büyük ailemiz var. " şeklinde konuştu.