Harem'de Yeni Dijital Müzeler Hacı Adaylarına Bilgi Sunuyor

Harem'de Yeni Dijital Müzeler Hacı Adaylarına Bilgi Sunuyor
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Harem-i Şerif'te açılan iki dijital müzede Peygamber Efendimizin hayatı ve Kabe'nin tarihi anlatılacak. Siyer Müzesi ve açık sergi alanında modern teknolojilerle zenginleştirilmiş bilgiler sunuluyor.

- Harem'de iki yeni müze ile hacı adayları bilgilendiriliyor

Zemzem Tower'daki Siyer Müzesinde Peygamber Efendimizin hayatı, Kabe'nin Şam Kapısı girişindeki açık dijital sergi alanında ise Beytullah'ın örtüsü ve tarihi anlatılıyor

MEKKE - Harem-i Şerif'te yeni açılan iki dijital müzede hem Peygamber Efendimizin hayatı hem de Kabe'nin geçmişten günümüze olan gelişmeleri anlatılıyor.

Dijital teknolojinin bütün unsurlarının kullanılarak yapılan Siyer Müzesinde Peygamber Efendimizin şeceresinden, nübüvvetine, yaptığı anlaşmalardan, hicret yolu güzergahına, kıyafetlerinden sağlık için tavsiyelerine, ailesi ve eshabı ile olan ilişkilerinden kullandığı eşyalara kadar bütün detaylar LED ve hologram teknolojileri ile ziyaretçilere güçlü efektlerle aktarılıyor.

Bir eshabının talebi ile yaptırdığı 3 basamaklı hutbe kürsüsünün de maket olarak sergilendiği müzede, panoramik ekranlar ve önündeki polyester şehir maketlerine özel ışıklandırma ile Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'deki hayatını geçirdiği bölgeler tek tek anlatılıyor. Zemzem Tower'da 3 katta yer alan müzenin bir bölümünde hediyelik eşyalarda da Mescidi Nebevi'den bazı detayların maketleri satılıyor.

En çok ziyaret edilen dijital müze ise Kabe'nin Şam Kapısı girişinde kuruldu. Beytullah'a inen geniş koridorun sol tarafında açık sergileme alanında gündüz saatlerinde namaz vakitleri hariç ziyaretçi kabul ediyor. Bazı Kabe örtülerinden detayların yer aldığı camekanlar, Kabe'ye sürülen kokuların şişeleri ve örtünün üretiminde kullanılan malzemelerin de fiilen sergilendiği açık sergi alanında, dijital ekranlarda Kabe'nin geçmişi ile alakalı bilgiler de veriliyor. Ücretsiz olan açık sergi alanında görevliler, Kisve'yi Şerif (Kabe örütüsü) ve Harem bölgesi hakkında soruları da cevaplandırıyorlar. Yeni açılan dijital müzelerin hacılara duyurulması için Mekke Harem Bölgesi Tanıtım Kurumu da yoğun gayret gösteriyor. Bu çerçevede hacda bulunan dünya basın kuruluşlarına müzeler gezdirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Güncel
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