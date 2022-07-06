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Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı

Demirören Haber Ajansı - Erol Güngördü - Güncel
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Hareket halindeyken alev alan vinç, yandı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde vinç, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde vinç, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ezine'den Çanakkale'ye giden Orhan Şahin'in kullandığı 17 ACF 258 plakalı vinç, saat 09.00 sıralarında Derbentbaşı mevkisine geldiğinde motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Şahin, aracını yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevler vinci tamamen sardı. Yangın, yol kenarındaki ormana sıçramadan söndürülürken, vinç kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Güncel

Orhan Şahin Çanakkale Güncel Haberler

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