Hareket halindeki araçtan açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı
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Olay yeri Güvenlik şeridi Polis ekipleri LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da, hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu aralarında 7 ile 12 yaşlarında olan 2 çocuğun da olduğu 5 kişi yaralandı.
Olay yeri
Güvenlik şeridi
Polis ekipleri LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da, hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu aralarında 7 ile 12 yaşlarında olan 2 çocuğun da olduğu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede polis güvenlik önlemi aldı.