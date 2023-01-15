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Hareket halindeki araçtan açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı

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Olay yeri Güvenlik şeridi Polis ekipleri LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da, hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu aralarında 7 ile 12 yaşlarında olan 2 çocuğun da olduğu 5 kişi yaralandı.

Olay yeri

Güvenlik şeridi

Polis ekipleri LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da, hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu aralarında 7 ile 12 yaşlarında olan 2 çocuğun da olduğu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede polis güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Burak Bir - Güncel

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