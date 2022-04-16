HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmesi unutulan bir otomobil hareket edince, önüne geçen C.T., elleriyle durdurmak istedi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde el freni çekilmesi unutulan bir otomobil hareket edince, önüne geçen C.T., elleriyle durdurmak istedi. Otomobili durduramayan C.T., yere düşerken, aracın merdivene çarparak durduğu anlar da kameralara yansıdı.

Çorlu'nun Kemalettin Mahallesi'nde sürücüsü park ettiği otomobilinin el frenini çekmeyi unutup aracından indi. Araç bir süre sonra hareket ederek ilerlemeye başladı. Otomobili gören C.T. ise elleriyle önüne geçtiği otomobili durdurmaya çalıştı. C.T., otomobili durdurmak isterken yere düşerken, araç ise bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu. Yere düşen C.T., ise hafif yaralandı. Otomobilin hareket etmesi ve C.T.'nin durdurmak istediği ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

HAREKET EDEN OTOMOBİLİ ÖNÜNE GEÇİP DURDURMAK İSTEDİ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Tragger, Çorlu, Güncel, Haberler

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