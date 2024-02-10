Hardaliye Toz ve Tablet Halinde Üretilecek

Kırklareli'nin coğrafi işaretli geleneksel içeceği hardaliyeyi toz ve tablet halinde üretilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kentte üzüm suyundan üretilen, mayhoşluğu ve keskinliğiyle damaklara hitap eden hardaliyenin raf ömrünün uzatılabilmesi, nakliyesinin kolay yapılabilmesi amacıyla Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünce 2019'da çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin de destek verdiği laboratuvar çalışmaları sonucu hardaliye toz ve tablet haline getirildikten sonra ürünler gerekli izinlerin ardından özel sektör tarafından piyasaya sunulacak.

-"Milli içecek" katkı maddelerinden uzaklaştırıldı

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Aşkın, AA muhabirine faydalı bir içecek olan hardaliyenin kent dışında da rağbet görmesi, sofralara ulaşması için bir dizi çalışma yaptıklarını belirtti.

Hardaliyenin probiyotik özelliğe sahip yüksek antioksidan kapasitesine sahip bir ürün olduğunu vurgulayan Aşkın, üretim koşulları nedeniyle fermantasyon aşamasından sonra raf ömrünün uzatılması amacıyla katkı maddeleri kullanıldığına işaret etti.

Bu katkı maddelerinin kullanımının önüne geçmek amacıyla hardaliyeyi toz ve tablet formunda üreteceklerini anlatan Aşkın, böylece ürünün raf ömrünün artacağını, taşımasının kolaylaşacağını ve katma değerinin yükseleceğini kaydetti.

Yeni formlarıyla hardaliyenin tüketilmesi ve satışının artık daha pratik olacağını dile getiren Aşkın, "Yapmış olduğumuz çalışmada hardaliyenin raf ömrünü uzatmayı amaçladık. Böylelikle sağlığa faydalı olan bu üründen daha fazla yaralanıp katma değerini arttırmayı hedefledik." dedi.

Toz ve tablet ürünün piyasaya sürülmesi için Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli üretim izinlerinin alınması içinde sürecin devam ettiğini anlatan Aşkın, ürünleri en kısa sürede piyasaya sürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Hardaliye deney hayvanları üzerinde araştırılıyor

Aşkın, hardaliyenin antiglisemik özelliklerini araştırmak için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde hardaliyenin diyabet hastaları üzerindeki etkilerini araştırmak üzere deney hayvanlarıyla çalışmalar yaptıklarını bildiren Aşkın, bu çalışmadan kısa sürede cevap alacaklarına inandığını aktardı.

Aşkın, yaptıkları çalışmalar ile hardaliyenin daha fazla tüketileceğine inandığını sözlerine ekledi.

Klasik hardaliye ile yeni formun arasındaki fark

Hardaliye, üzüm kabuğu ve çekirdekleri ezildikten sonra içine siyah hardal tohumu ve vişne yaprağı ilave edilerek elde edilen, kendine has kekremsi tadı ve hoş kokusu bulunan bir içecek haline dönüşüyor.

Doğal içeceğe meyve suyu, marmelat, reçel, gazlı içecekler, turşularda kullanılan benzoik asit katılarak raf ömrü uzatılmaya çalışıyor.

Tablet ve toz haline getirilecek yeni formda ise katkı maddesi konulmadan üretim yapılacak.