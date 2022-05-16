Harbiye'de Teoman coşkusu - Haberler

Teoman, İstanbullular İle Buluştu.

"Ayağa Kalkın Ki Kendimizi Rockstar Gibi Hissedelim."

Sezonun İlk Harbiye'sine Yeni Şarkılarla Çıktı.

2022 sezonun ilk Harbiye performansında İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Teoman konseri bir klasik olan "N'apim Tabiatım Böyle" ile başladı.

Ünlü sanatçı, repertuarına eklediği Koma Hali, 17(ONYEDİ), Gökdelenler gibi şarkılarının yanı sıra klasikleri ve coverları ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin son 4 şarkısında seyircileri ayağa kaldıran Teoman, "Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin, ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim." diyince Harbiye'de coşku arttı, seyirciler öne gelerek finalde Teoman'a eşlik etti.

Teoman, 22 ve 26 Mayıs'ta da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde olacak.

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