Harbin, Yazın Serinliğiyle Turist Akınına Uğradı

HARBİN, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in büyük bölümü kavurucu yaz sıcaklarıyla boğuşurken, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin serin iklimiyle ziyaretçilere bir kaçış imkanı sunuyor.

Harbin Kültür, Radyo, Televizyon ve Turizm Bürosu'na göre, kent bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,8 artışla 86,98 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Kentin turizm geliri ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 137,58 milyar yuana (yaklaşık 19,27 milyar ABD doları) yükseldi.