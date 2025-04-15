Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden Yeni Robotik Dergi: SmartBot

HARBİN, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Harbin Teknoloji Enstitüsü ve uluslararası yayıncı Wiley, robotik alanındaki gelişmelere odaklanan yeni İngilizce dergi SmartBot'u yayımlamaya başladı.

Robotik ile farklı disiplinlerin buluşma noktalarını inceleyen açık erişimli, çok disiplinli dergi olan SmartBot, robot üretimi, insansı robotlar, tıbbi robotlar, yapay zeka ve insan-bilgisayar etkileşimi gibi geniş bir konu yelpazesini kapsıyor.

Derginin yayın kurulunda 20 ülke ve bölgeden 49 akademisyen bulunuyor.

İsviçre Mühendislik Bilimleri Akademisi üyesi Bradley Nelson derginin genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor. Nelson ilk başyazısında derginin "teknolojik atılımlar ile gerçek dünya uygulamaları arasındaki boşluğu doldurmaya kararlı olduğunu" söyledi.

Enstitünün verdiği bilgilere göre ilk sayısı mart sonunda çevrimiçi olarak yayımlanan dergiye Çin, İsviçre, Almanya ve Japonya'dan yazarlar bir başyazı ve beş makale ile katkıda bulundu.

1920 yılında kurulan Harbin Teknoloji Enstitüsü, Çin'de uzay bilimleri, robotik ve mühendislik alanlarında kayda değer çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.