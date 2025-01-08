Harbin, Kış Turizminde Öne Çıkıyor

HARBİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, zengin buz ve kar kaynaklarının sunduğu kış aktiviteleri sayesinde kış seyahatleri için ülkenin en popüler noktalarından biri haline geldi. Kentteki açık hava kar ve buz tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası yoğun ilgi görüyor.