Harbin, Kış Turizminde Öne Çıkıyor
Çin'in Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin, zengin kar ve buz kaynaklarıyla kış seyahatleri için popüler bir destinasyon haline geldi. Özellikle Harbin Kar ve Buz Dünyası, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.
HARBİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, zengin buz ve kar kaynaklarının sunduğu kış aktiviteleri sayesinde kış seyahatleri için ülkenin en popüler noktalarından biri haline geldi. Kentteki açık hava kar ve buz tema parkı olan Harbin Kar ve Buz Dünyası yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel