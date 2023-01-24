Harbin Kar ve Buz Dünyası, Yabancı Ziyaretçileri Kendine Çekiyor

Çin'in Heilongjiang eyaletinde yer alan Harbin Kar ve Buz Dünyası, eşsiz özellikleriyle yabancı turistler arasında popülerlik kazanıyor.

Bu yıl kar ve buz temalı park, 810.000 metrekareye yayılıyor.

100'ün üzerinde kar ve buz enstalasyonunu inşa etmek için 150.000 metreküp kar ve buz kullanıldı.

Park, yabancı turistleri kendine çekiyor.

SES 1 (İngilizce): HERBERT CROWTHER, ABD'li turist:

"Tüm hayatımda bunun gibi bir şey görmedim. Kar ve buz heykeller ile her şey son derece büyülü. Çok daha fazla insanın burayı görme şansı olsun isterdim. Gerçekten çok güzel."

SES 2 (İngilizce): BENJAMİN CURLEY, Meksikalı turist:

"Harbin'e ilk kez geliyorum. Havanın normalde çok sıcak olduğu Meksika'dan geliyorum. O yüzden ilk izlenimim biraz şok edici oldu. Son derece soğuk, ama şapka ve eldivenler çok işe yarıyor. Oldukça büyülü bir yer. Nasıl inşa edildiğini düşününce insan hayran oluyor."

SES 3 (İngilizce): MİCHAEL GALLO, ABD'li turist:

"Tüm mimari, ışık gösterisi ve tüm farklı sergilerin yaratılmasında düşünülen özenli ayrıntılar beni çok etkiledi. Festivalde daha neler bulacağımı keşfetmek için çok heyecanlıyım."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.

(XHTV)