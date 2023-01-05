Harbin Kar ve Buz Dünyası'ndan Renkli Görüntüler Güncel Haberler HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua) HARBİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Hava fotoğrafında, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 3 Ocak 2023. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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