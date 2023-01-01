Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son Gecesi Güncel Haberler HARBİN, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası, yılın son gecesinde de çok sayıda turisti kendine çekti. Hava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua) HARBİN, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası, yılın son gecesinde de çok sayıda turisti kendine çekti. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Hava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua) Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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