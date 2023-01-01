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Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son Gecesi

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Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son Gecesi

HARBİN, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası, yılın son gecesinde de çok sayıda turisti kendine çekti.

Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son GecesiHava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası, yılın son gecesinde de çok sayıda turisti kendine çekti.

Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son GecesiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son GecesiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son GecesiHava fotoğrafında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler görülüyor, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Harbin Kar ve Buz Dünyası'nda Yılın Son GecesiÇin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Harbin Kar ve Buz Dünyası'nı ziyaret eden turistler, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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