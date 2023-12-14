Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta Açılıyor
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde kurulan Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta 25. kış sezonu için kapılarını açacak. Tema parkının kurulumunda 250.000 metreküp buz ve kar kullanılacağı tahmin ediliyor.
HARBİN, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde kurulan Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta 25. kış sezonu için kapılarını açacak. Tema parkının kurulumunda 250.000 metreküp buz ve kar kullanılacağı tahmin ediliyor.