Üye Girişi
Haberler

Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta Açılıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde kurulan Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta 25. kış sezonu için kapılarını açacak. Tema parkının kurulumunda 250.000 metreküp buz ve kar kullanılacağı tahmin ediliyor.

HARBİN, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde kurulan Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta 25. kış sezonu için kapılarını açacak. Tema parkının kurulumunda 250.000 metreküp buz ve kar kullanılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Turizm Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title