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Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta Açılıyor

14 Aralık 2023 17:35 Güncelleme: 17:36 Abone Ol

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde kurulan Harbin Kar ve Buz Dünyası 18 Aralık'ta 25. kış sezonu için kapılarını açacak. Tema parkının kurulumunda 250.000 metreküp buz ve kar kullanılacağı tahmin ediliyor.