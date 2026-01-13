Haberler

Albüm: Çin'in Harbin Kentindeki Merkez Caddesi Işıklı Süslemelerle Turistlere Görsel Şölen Sunuyor

Albüm: Çin'in Harbin Kentindeki Merkez Caddesi Işıklı Süslemelerle Turistlere Görsel Şölen Sunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Harbin şehrindeki Merkez Caddesi, kış aylarında gece ışıklandırmaları ile turistlere görsel bir şölen sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Merkez Caddesi'nde fotoğraf çeken insanlar, 12 Ocak 2026.(Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in en simge noktalarından biri kabul edilen ve Avrupa tarzı mimarisiyle tanınan Merkez Caddesi turizm sezonunun zirve yaptığı kış aylarında, gece ışıklandırmalarıyla turistlere görsel bir şölen sunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Merkez Caddesi'nde fotoğraf çeken insanlar, 11 Ocak 2026.(Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin"deki Merkez Caddesi'nde bir video çekimi için dans eden insanlar, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin"deki Merkez Caddesi'nde eğlenen insanlar, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin"deki Merkez Caddesi'ni ziyaret eden insanlar, 8 Ocak 2026. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı