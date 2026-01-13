Albüm: Çin'in Harbin Kentindeki Merkez Caddesi Işıklı Süslemelerle Turistlere Görsel Şölen Sunuyor
Çin'in Harbin şehrindeki Merkez Caddesi, kış aylarında gece ışıklandırmaları ile turistlere görsel bir şölen sunarak dikkatleri üzerine çekiyor.
HARBİN, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in en simge noktalarından biri kabul edilen ve Avrupa tarzı mimarisiyle tanınan Merkez Caddesi turizm sezonunun zirve yaptığı kış aylarında, gece ışıklandırmalarıyla turistlere görsel bir şölen sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel