Harbin, Güneş Adası Uluslararası Kardan Heykel Sanat Sergisi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

HARBİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin her yıl Kardan Heykel Sanat Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen Güneş Adası Uluslararası Kardan Heykel Sanat Sergisi için kardan heykel yapan çalışanlar görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

HARBİN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin her yıl Kardan Heykel Sanat Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Kentte bulunan ve Çin'in en büyük buz temalı parkı olan Kar ve Buz Dünyası parkında sergilenen heykeller ziyaretçilerine harika bir kış eğlencesi sunuyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Çin'in en büyük buz temalı parkı olan Kar ve Buz Dünyası görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhang Tao/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Güneş Adası Uluslararası Kardan Heykel Sanatı Sergisi için kardan heykel yapan çalışanlar görülüyor, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de düzenlenen Güneş Adası Uluslararası Kardan Heykel Sanatı Sergisi için kardan heykel yapan bir çalışan görülüyor, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan Çin'in en büyük buz temalı parkı, Kar ve Buz Dünyası'nın havadan çekilmiş bir fotoğrafı, 11 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)