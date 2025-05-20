Harbin Fuarı'nda Teknoloji Firmaları Yeniliklerini Sergiledi
Çin'in Heilongjiang eyaletinde düzenlenen 34. Harbin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na 100'den fazla teknoloji firması katıldı. Firmalar, otonom araçlar, ticari uydular ve insansı robotlar gibi son teknoloji ürünlerini tanıttı.
HARBİN, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde düzenlenen 34. Harbin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na 100'den fazla teknoloji firması katılım sağladı.
Teknoloji firmaları otonom araç sürüşü, ticari uydular ve insansı robotlar gibi son teknoloji ürünlerini sergiledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel