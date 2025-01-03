Harbin'den Yabuli'ye Buz ve Kar Turizmi Temalı Tren Seferi Başladı
Çin Demiryolları Harbin Grubu, ilk buz ve kar turizmi temalı trenini sefere çıkardı. Harbin'den Yabuli kentine giden K5197 numaralı tren, temalı kabinleriyle yolculara fotoğraf çekme fırsatı sunuyor.
HARBİN, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Demiryolları Harbin Grubu'nun ilk buz ve kar turizmi temalı treni, perşembe günü sefere başladı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'den güneydeki Yabuli kentine doğru hareket eden K5197 numaralı tren, farklı temalarda dekore edilmiş kabinleriyle yolculara fotoğraf çekme deneyimi sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel