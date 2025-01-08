Harbin'de Uluslararası Kardan Heykel Yarışması Devam Ediyor
Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen 27. Uluslararası Kardan Heykel Yarışması'na 10 ülkeden 20'den fazla takım katılıyor. Yarışmanın ikinci gününde sanatçılar muhteşem kardan heykeller oluşturdu.
HARBİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'deki Güneş Adası Uluslararası Kar Heykel Sanatı Sergisi'nde, 10 ülkeden 20'den fazla takımdan yarışmacıların katılımıyla düzenlenen 27. Harbin Uluslararası Kardan Heykel Yarışması devam ediyor.
Yarışmanın ikinci gününde kardan heykel sanatçılarının titizlikle şekillendirdiği muhteşem kardan heykeller gün yüzüne çıkmaya başladı.