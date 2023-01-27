Harbin'de Kar Üzerine Geleneksel Mürekkeple Boyama Tekniği ile Çizilen Tablo Sergilendi
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Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin'de düzenlenen Sun Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sanat Sergisi'nde, çok sayıda turist mürekkeple kar üzerine çizilen tablo karşısında şaşkına döndü.
Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin'de düzenlenen Sun Adası Uluslararası Kar Heykelleri Sanat Sergisi'nde, çok sayıda turist mürekkeple kar üzerine çizilen tablo karşısında şaşkına döndü. Geleneksel Çin sanatı formundaki kırmızı erik, beyaz kar ve gri tavşan, Tavşan Yılı için iyi dilekleri ifade ediyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel