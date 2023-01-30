Harbin'de Gıda Fuarının Buzdan Stantları Büyük İlgi Çekiyor

HARBİN, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Caddesi'nde bir gıda fuarı için kurulan buzdan yapılmış stantlar, kar ve buz turizminin patlama yaptığı kentte popüler bir turistik cazibe yeri haline geldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Caddesi'nde kurulan buzdan yapılmış bir stantta bir çocuk poz veriyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

HARBİN, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Caddesi'nde bir gıda fuarı için kurulan buzdan yapılmış stantlar, kar ve buz turizminin patlama yaptığı kentte popüler bir turistik cazibe yeri haline geldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Caddesi'nde kurulan buzdan yapılmış bir stantta turistler sıcak yemeklerin tadını çıkarıyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Caddesi'nde turistler buzdan yapılmış stantların önünden geçiyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Caddesi'nde kurulan buzdan yapılmış bir stantta turistler şeker haline getirilmiş meyvelerden yapılan geleneksel bir Çin tatlısı olan Tanghulu satın alıyorlar, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Merkez Caddesi'nde kurulan buzdan yapılmış bir stantta turistler sıcak yemeklerin tadını çıkarıyor, 28 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)