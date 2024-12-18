Harbin'de Dev Kardan Adam Turistlerin İlgi Odağı Oldu
Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de oluşturulan dev kardan adam, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini topladı. Ziyaretçiler, dev kardan adamın önünde fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
HARBİN, 18 Aralık, (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yapılan dev kardan adam turistlerin yoğun ilgisini çekti.
Fotoğraf makinelerine sarılan turistler, dev kardan adamın önünde poz vermek için sıraya girdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel