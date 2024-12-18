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Harbin'de Dev Kardan Adam Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Harbin'de Dev Kardan Adam Turistlerin İlgi Odağı Oldu
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Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de oluşturulan dev kardan adam, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini topladı. Ziyaretçiler, dev kardan adamın önünde fotoğraf çekilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

HARBİN, 18 Aralık, (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de yapılan dev kardan adam turistlerin yoğun ilgisini çekti.

Fotoğraf makinelerine sarılan turistler, dev kardan adamın önünde poz vermek için sıraya girdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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