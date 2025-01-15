Harbin'de Buz ve Kar Turizmi Zirveye Ulaşıyor
Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin, yoğun bir buz ve kar turizmi sezonu geçirirken, kardan heykel yarışmaları ile de dikkat çekiyor. Ziyaretçilere eşsiz bir kış manzarası sunan kardan heykeller, buz ve kar sanatının güzelliklerini sergiliyor.
HARBİN, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin en yoğun buz ve kar turizmi sezonunu geçirirken, çeşitli üst düzey kardan heykel yarışmalarına da ev sahipliği yapıyor.
Kentin birçok turistik merkezinde sergilenen kardan heykeller, eşsiz bir kış manzarası sunarak ziyaretçilerin buz ve kar sanatının cazibesini deneyimlemelerine olanak sağlıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel