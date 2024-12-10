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Harbin'de Buz Toplama Sezonu Başladı

Harbin'de Buz Toplama Sezonu Başladı
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Çin'in Harbin kentinde kış sezonu boyunca donmuş Songhua Nehri'nden kesilen buz küpleri, turistik mekanlarda etkileyici görseller oluşturmak için kullanılıyor. Harbin Buz ve Kar Dünyası, bu sezonun en çok ilgi gören mekanlarından biri.

HARBİN, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de buz toplama sezonunun başlamasıyla birlikte, şehrin dört bir yanındaki turistik mekanlarda hummalı çalışmalar sürüyor. Kentte yer alan donmuş Songhua Nehri'nden kesilen buz küpleri, etkileyici manzaralar yaratmak için kullanılıyor. Her kış büyük ilgi gören ünlü mevsimlik tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası, bu çalışmaların en dikkat çeken mekanı olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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