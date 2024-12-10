Harbin'de Buz Toplama Sezonu Başladı

HARBİN, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de buz toplama sezonunun başlamasıyla birlikte, şehrin dört bir yanındaki turistik mekanlarda hummalı çalışmalar sürüyor. Kentte yer alan donmuş Songhua Nehri'nden kesilen buz küpleri, etkileyici manzaralar yaratmak için kullanılıyor. Her kış büyük ilgi gören ünlü mevsimlik tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası, bu çalışmaların en dikkat çeken mekanı olarak öne çıkıyor.